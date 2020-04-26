"Беда планетарного масштаба": Зеленский обратился к украинцам в годовщину Чернобыльской трагедии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев почтить память ликвидаторов, которые ценой собственной жизни спасли будущее от радиационной опасности. Обращение по случаю 34-летия Чернобыльской катастрофы глава государства опубликовал на своей странице в социальной сети.
"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.
Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий", - написал Владимир Зеленский.
Он призвал украинцев склонить головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность.
"Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий.
Чернобыльская катастрофа - это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - написал президент.
по теме
Введение чрезвычайного положения в Украине: у Зеленского назвали условие
В Офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине
Права чернобыльцев должны быть восстановлены в полном объеме - Юрий Бойко
Политическая партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует от власти немедленно выполнить решение Конституционного Суда: восстановить льготы чернобыльцам и обеспечить полноценное финансирование всех социальных чернобыльских программ.
Защитить героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС является долгом государства - ОПЗЖ
Оппозиция требует выполнить решение Конституционного суда Украины по восстановлению отобранных конституционных прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС и обеспечить их полноценное финансирование.
Эхо "Чернобыля": как катастрофа повлияла на жизни людей
Авария на Чернобыльской АЭС привела к гибели сотен, а в последствии тысяч людей. Все живое вокруг места катастрофы превратилось в радиоактивные отходы.
Захистити чорнобильців: "Опозиційна платформа - За життя" закликає повернути пільги ліквідаторам аварії на ЧАЕС - Наталія Королевська
34 роки тому ліквідатори аварії на ЧАЕС врятували Україну і світ від ядерної загрози. Тепер держава має віддати їм належне, - переконана Наталія Королевська