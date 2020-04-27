В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек. Об этом сообщается в статистике Worldometers.

Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.

Кроме того, излечиться от коронавируса удалось почти 120 тыс. человек. Всего в стране протестировали 5,5 млн человек с подозрением на COVID-19.

Ранее мы писали, что в ВОЗ озвучили стратегию борьбы с коронавирусом.