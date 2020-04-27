В США от COVID-19 скончались более 55 тыс. человек [ Редактировать ]
В США по состоянию на утро 27 апреля от коронавируса умерли 55,4 тыс. человек. Об этом сообщается в статистике Worldometers.
Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом, среди который 15 тыс. людей в критическом состоянии.
Кроме того, излечиться от коронавируса удалось почти 120 тыс. человек. Всего в стране протестировали 5,5 млн человек с подозрением на COVID-19.
Ранее мы писали, что в ВОЗ озвучили стратегию борьбы с коронавирусом.
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