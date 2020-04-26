В Черновицкой области за сутки умерли пять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая областная госадминистрация.

"Речь идет о двух женщинах - 1937 и 1955 года рождения, а также о трех мужчин - 1942, 1952 и 1957 года рождения. Все умершие имели подозрение на COVID-19 и пневмонию", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на Буковине коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 33 человек.

"Самому старшему больному 83 года, младшему - 9 лет. Заболели 18 женщин, 15 мужчин и 6 детей. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае - 1341 человек", - сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Черновицкая область лидирует в Украине по количеству пациентов с коронавирусной инфекцией. На втором месте Киев - 1188 зараженных, тройку лидеров замыкает Ивано-Франковская область - 731 случай заболевания.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине зафиксировано 492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 9:00 26 апреля число инфицированных возросло до 8617.