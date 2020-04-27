Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается в Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.

"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Трамп временно приостановил выдача грин-карт.