Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается в Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.
Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.
"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Трамп временно приостановил выдача грин-карт.
по теме
Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ - СМИ
Альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS
Дональд Трамп частично запретил иммиграцию в США
Президент Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США
"Коронавирус Covid-19 будет с нами долго" - ВОЗ
По словам руководителя ВОЗ, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах
Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ
Лидеры стран G7 договорились обеспечить координацию действий в борьбе с пандемией коронавируса
"Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией" - ВОЗ
В ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах