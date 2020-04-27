В Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Аушвица - 94-летний Анри Кичка. Он скончался в субботу, 25 апреля, в доме престарелых в Брюсселе. Об этом сообщает BBC.

Его сын Мишель Кичка написал на память об отце в Facebook: "Микроскопических размеров коронавирусу удалось то, чего не удалось всей нацистской армии. Мой отец пережил "марш смерти", но сегодня его "марш жизни" завершился".

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Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения. Его родители бежали от погромов в Восточной Европе и начали новую жизнь на Западе.

Когда нацистская Германия оккупировала Бельгию, бежать дальше им было некуда, и вскоре, в 1942 году, их депортировали. Анри и его отца отправили работать чернорабочими, а мать, сестер и тетю отвезли в Аушвиц, где вскоре они погибли в газовых печах.

В 1945 году, когда советская армия продвигалась с востока, фашисты погнали Анри вместе с другими пленными на запад, в другой лагерь на территории Германии. Этот принудительный переход получил название "марш смерти".

В течение многих лет Анри никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пережить в годы войны. Он женился, открыл вместе с женой магазин и создал большую семью - четверо детей, девять внуков и 14 правнуков.

Однако впоследствии он начал выступать с лекциями в школах, осознав необходимость поделиться своими тяжелыми воспоминаниями, чтобы новые поколения не забывали о Холокосте.

В 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны Анри опубликовал мемуары о жизни в концлагерях - чтобы его голос звучал и после его смерти.

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