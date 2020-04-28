Швед зробив тату із головним епідеміологом [ Редактировать ]
Татуювання з портретом головного епідеміолога Швеції - зробив собі мешканець Стокгольма. На плечі увіковічнив Андерса Тегнела, бо палко підтримує його стратегію боротьби з епідемією.
Саме завдяки Тегнелу - чоловік і зміг завітати до татусалону. Бо ж лікар наполіг на тому, аби в країні не запроваджували карантин. Там досі працюють усі крамниці, кафе і школи.
Уряд покладається на сумління шведів. Людей щодня закликають добровільно залишатися вдома, а в громадських місцях - дотримуватися безпечної дистанції.
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