Татуювання з портретом головного епідеміолога Швеції - зробив собі мешканець Стокгольма. На плечі увіковічнив Андерса Тегнела, бо палко підтримує його стратегію боротьби з епідемією.

Саме завдяки Тегнелу - чоловік і зміг завітати до татусалону. Бо ж лікар наполіг на тому, аби в країні не запроваджували карантин. Там досі працюють усі крамниці, кафе і школи.

Уряд покладається на сумління шведів. Людей щодня закликають добровільно залишатися вдома, а в громадських місцях - дотримуватися безпечної дистанції.