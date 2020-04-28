На этой недели, с 27 апреля по 3 мая трех знаков зодиака ждет невероятный успех. Астролог советует избегать скептицизма и уныния. Соберитесь с силами и тогда вас будет ожидать успех. Об этом говорит астролог Павел Глоба, пишет SlovoFraza.

Кому повезет

Близнецы

Принимая решения на холодную голову, Близнецы обеспечат себя удачей. Надеяться на помощь окружающих не стоит. В конце недели, когда на календаре будет уже май, а не апрель, Близнецов ожидают благоприятные дни. В целом неделя будет насыщена информацией, которая поможет открыть глаза на происходящее и заглянуть в будущее.

Лев

Это идеальное время для романтики, встреч и флирта, а также проведения времени со своей второй половинкой. Звезды и планеты посодействуют Львам в поисках счастья, потому что их энергетика будет созидательной. Что касается дел, финансовой сферы и работы, то и тут Львов ждет успех. У них будет очень много сил и энергии на преодоление самых разных неурядиц.

Водолей

У Водолеев на этой неделе ожидается рост удачи во всех сферах жизни. Это значит, что можно будет преуспеть как в делах и финансах, так и в любви. Семейным Водолеям и тем, кто уже состоит в отношениях, желательно проводить больше времени в кругу близких людей. В финансовой сфере и в работе стоит занять позицию наблюдателя.

Кому не повезет

Рак

В самом начале недели звезды и планеты будут в сильном диссонансе, поэтому Ракам придется встретиться с вспышками ревности. Этим людям может показаться, что их близкие и вторая половинка охладели и больше не любят их. Они должны побороть мнительность. Не стоит бороться за место под солнцем в финансовой сфере слишком яростно. Можно спровоцировать большой конфликт, из-за которого придется искать новую работу или очень долго восстанавливать доверие коллег.

Дева

В самом начале недели на Дев может напасть грусть и небольшое отчаяние. Также в борьбе с негативом поможет присутствие рядом с оптимистичными людьми. Нежелательно встревать в конфликтные ситуации, так как это может плохо сказаться на удаче и настроении.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.