Украинский робокоп: в Запорожье создан полицейский робот [ Редактировать ]
Компания "Инфоком ЛТД" разработала роботическую модель, способную следить за соблюдением общественного порядка.
Об этом сообщает IDC.
По информации, робокоп может быть оснащен многими средствами борьбы с нарушителями, включая болон со слезоточивым газом и громкоговоритель.
"Игривые антенны, круговая камера и еще несколько по обе стороны, словно настоящие глаза, и улыбка на широком экране. Настоящий патрульный робот должен улыбаться", - отмечается в сообщении.
Известно, что машина будет управляться с помощью технологии Bluetooth на расстоянии, также оператор будет видеть все, что происходит с роботом, благодаря камере в 360 градусов.
Кроме того, новое устройство будет работать на автопилоте автономно по заранее заданному маршруту.
Фото: IDC
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