Масштабные лесные пожары в Чернобыльской Зоне и на Житомирщине стали топ-новостью апреля, пожалуй, даже наравне с коронавирусом. Действительно, таких масштабных пожаров в нашей стране давно не было.

Но, стоит отметить, что горели в апреле не только лес, его подстилка и поля, но даже свалки. К примеру, в селе Гора неподалеку Борисполя, загорелась свалка бытового мусора. К счастью, пожарные быстро справились с огнем. Но есть ли гарантия, что это не повториться снова? - Пожалуй, нет.

Есть еще одна беда. Если проблема твердых бытовых отходов в нашей стране хоть как-то, но решается, то есть сфера, где решения пока нет, и, похоже, вряд ли найдется в ближайшее время. Утилизируют ли у нас в стране медицинские отходы в полном количестве? Об этом в материале.

Токсичный след коронавируса

Да, это еще одна проблема, которую принес коронавирус. Кроме остановки промышленности, среднего и малого бизнеса, усиления карантина, ещё одна не менее важная проблема - утилизация медицинских отходов, которые, кроме своего химического состава, включают в себя ещё и опасную инфекцию.

Как обращаться с подобными отходами детально расписали еще за три года до начала пандемии. Согласно маркировке эпидемий, медицинские отходы после лечения коронавируса подпадают под категорию "В". То есть, по закону утилизация подобных отходов происходит в несколько этапов:

• Сбор;

• Сортировка;

• Маркировка отходов;

• Дезинфекция;

• Утилизация.

Придерживаются ли все медучреждения этих правил? Судя по последним новостям, не все. К примеру, недалеко от Запорожской областной больницы нашли несколько сотен использованных ампул, системы для внутренних инфузий и пакетов с медицинскими масками и одноразовыми халатами. Кто носил эти маски, и для чего использовали одноразовые халаты – установить, пока, не удалось.

Хроническая недоутилизация

Утилизация медицинских отходов - хроническая болезнь нашей страны. Целые мешки использованных капельниц, шприцов находят просто на свалках, или в лесополосах неподалеку городов. По словам экспертов, еще до пандемии коронавируса в украинских больницах утилизировали лишь малую долю подобных отходов.

"Примерно 15-20% наша медицина сейчас способна утилизировать. Тут ведь главное сделать это правильно. По технологиям. Зачастую, больницы действительно выбирают компанию, которая предлагает утилизировать отходы. На вот как она это делает, никому неизвестно", - говорит председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

И это комплексная проблема. Больницы выбирают компанию, которая и будет утилизировать отходы подешевле. Ведь недофинансирование - это суровая реальность украинских медучреждений. Часто приходится даже занижать объемы того, что нужно утилизировать.

"У нас даже до пандемии были случаи, когда больницы занижали количество предметов и вещей для утилизации в 10 раз! А что сейчас? Если вот, к примеру, в Китае заявили, что количество отходов за время пандемии у них увеличилось больше, чем в 6 раз", - говорит председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

Но, даже если больница полностью утилизирует все отходы и подписала договор с компанией, гарантии что все процедуры проведут по правилам - нет. Ведь, сейчас на украинском рынке существует много компаний, которые могут выступать лишь посредниками, но не ликвидаторами. То есть, по сути, они могут принимать подобные отходы, дезинфицировать их и, даже, сохранять, но не утилизировать. И подобных фирм большинство. Более того, у многих компаний есть даже лицензии, но вот соответственного оборудования - нет.

"В стране бушует пандемия, и остро стоит вопрос утилизации медицинских отходов (шприцев, капельниц, использованных масок и прочего). Такие отходы следует сжигать в специальных печах при высокой температуре, чтобы не дать вирусам и другим возбудителям ни единого шанса! Но догадайтесь, сколько из ныне действующих компаний-утилизаторов имеют такие печи? Вы будете удивлены, но реальных утилизаторов около десятка. Куда девать другие отходы? С высокой долей вероятности их просто вывезут на обычную свалку, в лес или на какой-то пустырь", - пишет Егор Фирсов, временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции.

Масочное нашествие на свалки

Одними больницами проблема утилизации средств личной защиты, да и вообще медицинских отходов не ограничивается. Ведь, согласно правилам карантина и личной гигиены, ношение маски - это минимум, который должен делать каждый из нас. И это не учитывая ещё одноразовые перчатки, специальные респираторы и так далее.

И если с многоразовыми масками всё ясно, то куда девать одноразовые средства защиты? Да, в министерстве здравоохранения рассказали о том, как правильно носить маску, когда ее снимать и даже рассказали, куда ее выкинуть.

Но что дальше? - Мы видим много масок в урнах скверов, мусорных контейнерах во дворах, а иногда и просто валяющиеся на земле. Решить проблему "масочного нашествия" могли бы специальные контейнеры для медицинских отходов. Но их пока на улице не устанавливают. Еще один выход - специальные пункты приема подобных отходов. В столице, к примеру, планируют открыть 10 таких пунктов. На данный момент специальных мест, куда киевляне могли бы безопасно выкинуть использованные одноразовые маски, или перчатки нет.

И это только в столице! А как контролируют подобные отходы в регионах? И как там обходятся с теми же одноразовыми масками? - Вопрос риторический. Представители украинского бизнеса, меценаты и олигархи - все как один рассказывают, кто сколько закупил аппаратов искусственной вентиляции лёгких, поставил в больницу защитных костюмов и антисептиков. Но, на горизонте, похоже еще одна проблема, решение которой нужно искать срочно. Утилизация отходов после преодоления коронавируса, похоже, будет еще одной глобальной проблемой не только нашей страны, но и всего мира.