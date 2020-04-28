Каховку закрывают на карантин из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Так, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорта специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.
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