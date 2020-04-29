Возобновление чемпионата Испании по футболу: названа дата [ Редактировать ]
Чемпионат Испании по футболу планируют возобновить в начале июня.
Об этом сообщает издание AS.
4 мая футболисты смогут проводить индивидуальные тренировки, а 18 мая - заниматься в небольших группах.
"1 июня командам позволят проводить полноценные тренировки, а 5 июня планируется возвращение соревнований. В зависимости от физической готовности игроков, восстановление чемпионата может быть отложено на неделю - на 12 июня", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате. Также мы писали о том, что чемпионат Мексики по футболу досрочно завершен.
Podrobnosti.ua также сообщали о том, что Свитолина проиграла второй матч на виртуальном турнире.
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