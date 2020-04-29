Украинский онлайн-портал предоставления государственных услуг "Действие" запустил жизненное событие "Мне исполнилось 14". Об этом пишет pingvin.pro.

Это специальная вкладка для подростков, благодаря которой можно узнать о правах, свободах и ответственность несовершеннолетних.

"Портал "Действие" - это не только ресурс для получения услуг онлайн, но и библиотека различных жизненных событий. Поскольку граждане тратят кучу времени на поиск нужной информации относительно своих прав, возможностей и обязанностей, Минцифры объединяет и публикует эти знания в удобном формате", - говорится в сообщении.

Узнать, могут несовершеннолетние изменить имя и фамилию, путешествовать самостоятельно и устраиваться на работу можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн.

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