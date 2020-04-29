Греція оприлюднила поетапний план виходу з карантину. Країна провела 37 днів в режимі суворих обмежень. Перший етап почнеться з наступного понеділка - четвертого травня: відкриють невеликі роздрібні крамниці та перукарні. З середини травня старшокласники повернуться до навчання. Лише з першого червня, за стабільного зниження кількості хворих, запрацюють ресторани, кав'ярні та торговельні центри.

Кіріакос Міцотакіс прем'єр-міністр Греції: