Відкриють крамниці та перукарні: Греція готується до виходу з карантину [ Редактировать ]
Греція оприлюднила поетапний план виходу з карантину. Країна провела 37 днів в режимі суворих обмежень. Перший етап почнеться з наступного понеділка - четвертого травня: відкриють невеликі роздрібні крамниці та перукарні. З середини травня старшокласники повернуться до навчання. Лише з першого червня, за стабільного зниження кількості хворих, запрацюють ресторани, кав'ярні та торговельні центри.
Кіріакос Міцотакіс прем'єр-міністр Греції:
Сьогодні можемо упевнено сказати, що заходи, до яких ми вдалися, виправдали себе. Статистика не викликає сумніву: кількість нових випадків зараження знижується. Однак, важливіше те, що дедалі менше людей з коронавірусом залишаються у лікарнях.
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