В понедельник, 30 марта, стало известно, что отсутствие медицинских защитных масок на улице или приготовление шашлыков в парке пока что не является основанием для штрафа. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире Hromadske.

По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Сейчас профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдение требований карантина", - сказал Шевченко.

Также и за приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - подчеркнул представитель МВД.

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