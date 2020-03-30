За отсутствие масок пока штрафовать не будут - МВД [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, стало известно, что отсутствие медицинских защитных масок на улице или приготовление шашлыков в парке пока что не является основанием для штрафа. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире Hromadske.
По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.
"Сейчас профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдение требований карантина", - сказал Шевченко.
Также и за приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте пока штрафовать не будут.
"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - подчеркнул представитель МВД.
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