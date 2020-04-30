От коронавируса вылечились более 1 млн людей [ Редактировать ]
В мире более 1 млн людей излечились от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего тех, кто вылечились, зарегистрировано в США - 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии - 120 тысяч, в Китае - 77 тысяч, в Иране - 73 тысячи, в Италии - свыше 71 тысяча.
Также более 48 тысяч людей вылечились во Франции, в Турции - 44 тысячи, в Бразилии - около 34 тысяч.
Зато от коронавирус умерли более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.
Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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