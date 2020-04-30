В мире более 1 млн людей излечились от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего тех, кто вылечились, зарегистрировано в США - 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии - 120 тысяч, в Китае - 77 тысяч, в Иране - 73 тысячи, в Италии - свыше 71 тысяча.

Также более 48 тысяч людей вылечились во Франции, в Турции - 44 тысячи, в Бразилии - около 34 тысяч.

Зато от коронавирус умерли более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. Ранее Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.