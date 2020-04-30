В четверг, 30 апреля, российском певцу Филиппу Киркорову исполнилось 53 года.

На счету артиста десятки хитов, и туров по всему миру. Он всегда запоминается своими яркими и эпатажными нарядами, а его песни остаются в сердцах поклонников уже много лет. Давайте вспомним главные хиты артиста.

Напомним, что Оля Полякова поздравила Филиппа Киркорова, чем разозлила подписчиков.