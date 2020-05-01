В Олександрійському онкологічному диспансері співробітники вже місяць не отримують грошей. При цьому щодня продовжують лікувати хворих.

В Олександрійському онкологічному диспансері курс терапії проходять тридцять пацієнтів - для них це єдина можливість продовжити життя: їхати в інші клініки немає ані можливості, ані коштів.

Олена, пацієнтка Олександрійського онкологічного диспансеру:

Куди люди будуть обращаться в больницу, онкодиспансер должен буть в обєзательном порядкє, в каждом городе, он як потом, ми ж тут живем.

За рік заклад приймає більше як півтори тисячі пацієнтів. Це мешканці п'яти районів області. Найближчий онкологічний заклад - за 80 кілометрів у Кропивницькому. Однак вже місяць Олександрійський диспансер без фінансування, а його співробітники (понад пів сотні медпрацівників) - без зарплати.

Ірина Корнілова, лікар-онкохірург КП "Олександрійський онкологічний диспансер":

У нас, наприклад, в понеділок 13 хворих, у вівторок 11 хворих, тобто це ті хворі, які госпіталізовуються на хіміотерапевтичне лікування, ми не можемо відсунути їх нікуди, у них прийшов час.

Коштів немає через припинення фінансування і Національною службою здоров'я, і Кіровоградською обласною радою.

Олег Носов, в.о. головного лікаря КП "Олександрійський онкологічний диспансер":

Зарплаты на данный момент нет, как жить дальше? Пока, сотрудники работают, десять человек на май месяц уже ушли.

В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть: заклад закривати не планують. І пообіцяли знайти гроші.

Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

Зараз є вже проект розпорядження голови ОДА щодо фінансування цього закладу, який буде погоджено з комісіями обласної ради і працівники отримають заробітну плату за відпрацьований період.

Однак окрім відсутності фінансування, керівництво закладу просило ще наприкінці минулого року закупити й спеціальне обладнання для променевої терапії. В обласному управлінні охорони здоров'я запевняли: усе буде. Однак, наразі ані коштів, ані нового обладнання.