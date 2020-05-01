Правительство приглашает на работу дорожников и почтальонов [ Редактировать ]
Несмотря на коронакризис, реализация различных инфраструктурных проектов в Украине требует дополнительного найма около 150 тысяч работников. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Кабинета министров.
"Около 38 тысяч специалистов-дорожников привлекает "Укравтодор" для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3 тысяч вакансий открыто "Укрпочтой". Мы прилагаем все усилия, чтобы люди имели работу в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших сотрудников ", - отметил Владислав Криклий.
В рамках совместного проекта Офиса Президента, Кабинета Министров и "Укравтодора" "Дороги и работа" будет привлечено около 38 тысяч дорожников - асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров и рабочих других специальностей. С перечнем открытых вакансий можно ознакомится на сайте https://www.robota.ukravtodor.gov.ua.
Кроме этого, более 3 тысяч открытых вакансий предлагает "Укрпочта". Национальному оператору почтовой связи требуются почтальоны, водители, сортировщики, начальники и операторы почтовых отделений, региональные менеджеры, аналитики. С перечнем открытых вакансий можно ознакомится по ссылке https://www.ukrposhta.ua/ua/kariera-v-ukrposhti.
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