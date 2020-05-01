Виявилося, що в цій історії - проблема, певно, не з корупцією, а з невдалим піаром

Офіс президента потрапив у скандал - з постачанням засобів медзахисту до України. Пам'ятаєте нашу "Мрію", яку зустрічав президент разом з усіма керівниками Офісу? Так ось виявилося, що вантаж у літаку - був комерційним.

Одразу ж пролунало звинувачення у корупції. Тим більше після того, як власник мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", народний депутат Олександр Герега запропонував купити товари з "Мрії", які, за загальним враженням, мали бути гуманітарними.

Однак, виявилося, що в цій історії - проблема, певно, не з корупцією, а з невдалим піаром. В Офісі президента пояснили - спецрейсами до України доставляли вантажі трьох типів. Ті, що купувала держава і потім централізовано їх розвозили до лікарень у регіонах.

Другий тип вантажів - це медзасоби, які купував бізнес, щоб допомогти медзакладам. Третій тип - комерційні вантажі, які замовляли аптечні мережі та ритейлери. Влада лише допомагала власникам вантажів організувати рейси з Китаю та інших країн, бо жодних інших варіантів швидкої доставки до України не було.

А треба було якнайшвидше покривати дефіцит масок, захисних костюмів і обладнання. Наступного тижня обіцяють представити звіт щодо поставок. Та й відтепер їх куруватиме Міністерство охорони здоров'я.