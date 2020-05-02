Події другого травня в Одесі залишаються без результатів розслідування та покараних. Слідство триває. Втім, коли завершиться і чим - досі під питанням. Сухі факти про події шестирічної давнини - далі.

Одеса, друге травня дві тисячі чотирнадцятого року. У центрі міста, для проведення маршу - збираються прихильники Євромайдану. За кілька кварталів від них на імпровізований марш збираються й активісти Антимайдану.

Між ідеологічними опонентами відбуваються зіткнення. В обидва боки летять каміння, саморобні вибухівки, з'являється вогнепальна зброя. В результаті стрілянини шестеро людей гине. Після цього промайданівські активісти рушають до Куликового поля, де знищують наметове містечко антимайданівців.

Їхні опоненти у цей час барикадуються у Будинку профспілок. З обох боків летять "коктейлі Молотова", будівля загорається. В наслідок пожежі гине сорок дві людини.

Після трагедії серйозні питання відразу виникли до силових органів: чому правоохоронці не припинили масові заворушення, а пожежники сорок хвилин їхали тушити займання. Наразі у судах розглядається кілька справ з приводу тих подій, поліція веде ще кілька розслідувань. Покараних й досі немає.

Сьогодні Моніторингова місія ООН з прав людини в черговий раз наголосила: українська влада вживає недостатньо заходів для виявлення винних у трагедії.