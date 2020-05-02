Україна не докладає достатньо зусиль для виявлення винних у Одеській трагедії - ООН [ Редактировать ]
Події другого травня в Одесі залишаються без результатів розслідування та покараних. Слідство триває. Втім, коли завершиться і чим - досі під питанням. Сухі факти про події шестирічної давнини - далі.
Одеса, друге травня дві тисячі чотирнадцятого року. У центрі міста, для проведення маршу - збираються прихильники Євромайдану. За кілька кварталів від них на імпровізований марш збираються й активісти Антимайдану.
Між ідеологічними опонентами відбуваються зіткнення. В обидва боки летять каміння, саморобні вибухівки, з'являється вогнепальна зброя. В результаті стрілянини шестеро людей гине. Після цього промайданівські активісти рушають до Куликового поля, де знищують наметове містечко антимайданівців.
Їхні опоненти у цей час барикадуються у Будинку профспілок. З обох боків летять "коктейлі Молотова", будівля загорається. В наслідок пожежі гине сорок дві людини.
Після трагедії серйозні питання відразу виникли до силових органів: чому правоохоронці не припинили масові заворушення, а пожежники сорок хвилин їхали тушити займання. Наразі у судах розглядається кілька справ з приводу тих подій, поліція веде ще кілька розслідувань. Покараних й досі немає.
Сьогодні Моніторингова місія ООН з прав людини в черговий раз наголосила: українська влада вживає недостатньо заходів для виявлення винних у трагедії.
по теме
Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в Одесі
Хто винен в трагедії другого травня в Одесі? У найкоротші строки на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Таку настанову дав президент Володимир Зеленський
Річниця Одеської трагедії: "Опозиційна платформа - За життя" закликала покарати винуватців
Зранку люди несуть квіти до Куликового поля в Одесі, де другого травня чотирнадцятого року загинула найбільша кількість людей
"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати умисний підпал у Свято-Успенському чоловічому монастирі в Одесі
Пожежа у Свято-Успенському чоловічому монастирі сталася близько опівночі - під час богослужіння невідомі особи намагалися підпалити обитель відразу в трьох місцях
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва: підозрюваного оголосили у міжнародний розшук
Увечері першого грудня у центрі столиці невідомі стріляли по автомобілю Range Rover. Поцілити хотіли у депутата В'ячеслава Соболєва. Він саме був за кермом. Але куля влучила у його трирічного сина. Хлопчик загинув.
У Харкові оголена жінка гуляла із головою доньки у пакеті
Близько шостої ранку оголену жінку із ножем та пакетом у руках побачили перехожі - й повідомили у поліцію