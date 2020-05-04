Інженери із цієї майстерні взялися до пошуку ідей, які б допомогли людям убезпечити себе від зараження

У Харкові інженери та медики об'єднали зусилля в боротьбі з коронавірусом. Вони створили інтернет-платформу, на якій лікарі можуть повідомляти про свої потреби, а технічні фахівці викладають розробки: інструкції та креслення для корисних пристроїв, які можна змайструвати навіть удома. Світлана Шекера - докладніше про корисний ресурс.

На час карантину інженери із цієї майстерні взялися до пошуку ідей, які б допомогли людям убезпечити себе від зараження. Поговорили з лікарями, яким часто бракує елементарних засобів захисту, вивчили іноземний досвід.

Роман Видро, інженер:

Мы знаем, что в Италии есть классные решения. Что шведы придумали хорошую защитную маску. В Штатах придумали там какой-нибудь детальку для аппарата ИВЛ.

Щоб об'єднати винахідників з усієї країни, створили інтернет-платформу Yak.today, де викладають покрокові інструкції до своїх розробок.

Роман Видро, інженер:

Например, как сделать мыло обычное, но чтобы его не нужно было нажимать руками, а чтоб там была педалька. Сделать буквально там из двух ниточек и трех деревяшек. И вот у нас есть инструкция, где вначале написано, вам нужно там 25 грн, 2 куска там древесины и ниточка. И потом шаг за шагом мы показываем, как это можно сделать элементарно дома.

Розробили й корисні дрібниці для лікарів.

Денис Василенко, конструктор:

Эта застежка для медицинских обычных масок, располагается на затылке или на макушке. И за ее крючочки маска, получается, зацепляется, и не давит на уши, а давит на саму застежку. Снимает и не перетирает уши.

Показують, як за допомогою звичайних канцелярських гумок перетворити баф чи хустку - на маску. А це - елементарний захисний щиток для обличчя.

Денис Василенко, конструктор:

Просто скачать с нашего сайта его раскрой, буквально обвести маркером, ножницами вырезать, приклеить поролон, чтобы мягче было лбу, приделать резинки и вот оно, будет держаться на лице. И защищать его.

Ось так працює пристрій, який знімає рукавички з рук. Його можна надрукувати на 3D-принтері або вигнути зі шматка пластмаси. А за допомогою цього апарата можна безпечно відчиняти двері.

Денис Василенко, конструктор:

Устройство для того, чтобы открывать двери не ладонью, а запястьем. И тянуть на себя.

Та найважливіша розробка - ось такий захисний шолом-скафандр. Він щільно закриває голову та шию. Повітря всередину подається через шланг.

Дмитро Мельников, технолог:

Так он надевается. Под халат медицинский. Сейчас вы видите, что сразу начинает стекло запотевать, и это как раз та самая проблема, с которой сталкиваются врачи, работающие в защитных щитках. И решается это тем, что свежий воздух постоянно поступает, когда фильтр работает.

Медики конструкцію вже випробували і схвалили. Перші п'ять таких шоломів днями вже передадуть медикам.