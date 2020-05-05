Старение нашего организма напрямую связанно с нашим образом жизни. Испанские диетологи поделились списком продуктов, которые продлят нашу жизнь, существенно замедлив процесс старения, а также назвали те, которые наоборот, его ускорят, пишут "Акценты".

"В первую очередь необходимо строго придерживаться диетических предписаний. С помощью правильного питания можно достичь замедления окислительного процесса в клетках, тем самым давая отсрочку своей старости. Такой метод будет стоять наравне с отказом от вредных привычек", - говорится в сообщении.

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По словам экспертов, для продления молодости необходимо потреблять как можно больше сезонных овощей и фруктов, которые выращивались на органичных удобрениях. Именно такие продукты будут кладезем полезных и питательных веществ. Однако, кроме фруктов и овощей, специалисты также советуют обратить внимание на бобовые, включить в свой ежедневный рацион орехи, цельнозерновой хлеб и молочные продукты.

Конечно же, важно не только включать в свой рацион определенные продукты, но и исключить из него некоторые из них. К примеру, камнем преткновения на пути к молодости станут вредные продукты, такие как картофель фри, маргарин и его походные, а также чрезмерно соленая или сладкая пища.

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