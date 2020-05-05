До подій на східному фронті. На Донеччині сьогодні зранку противник поновив збройні провокації на обох напрямках. На Луганському окупанти зі стрілецької зброї атакували наші позиції біля Оріхового. Також на цій ділянці активізувалися ворожі снайпери. На Донеччині, поблизу Невельського, російські найманці вели вогонь з 82-міліметрових мінометів. Втрат в українському війську від початку доби немає. З передової - репортаж Ігоря Левенка.

Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до передових позицій наших солдатів неподалік від тимчасово окупованої Горлівки.

Зайцеве. Лінія фронту перетинає це селище. Колись люди тут мали заможні господарства, обробляли землю. Тепер тут мінні поля. І звуки боїв стали буденністю.

Там стежечка, по ній просто треба бистро-бистро спуститься. Там просто прострілюється усе.

Роботи нашим бійцям додалося. За ворогом треба пильнувати - піднялася густа "зеленка". Хащі, як у тропічних джунглях. Земля, яка полита кров'ю українських солдатів. Два роки тому тут у бою загинув командир взводу розвідників Володимир Майборода. На псевдо "Май".

Наші хлопці тут намагалися розмініровать і цей участок пройти, но не получилось у них шото. Сейчас хлопці з батальйону Донбас зробили своєму побратимові памятник, а ми так іногда навідуємося сюди на годовщину, свічки ставимо.

Час від часу лунають поодинокі ворожі постріли. Армійці кажуть - це найбільша загроза тут. Працюють російські снайпери.

Йдемо в окопі, постріл - це вже по нам. - По нам?

Василь, військовослужбовець збройних сил України:

Одиночний постріл зі сторони противника. Оце вони так виманюють, тоїсть він пішов вище нас. Просто, щоб ми начали дивиться, бо може там хтось жде вже з більш точнішою зброєю. Тиша, тиша і вони начинають виманювати.

Таке тут щодня і щоночі. І хоча окупанти не застосовують потужні калібри, кулі свистять і гранати вибухають досить часто. Кожний метр землі тут позначений війною.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну і с автомата даже, если вони помітять движение, то прострілюють хорошо. Да, тут усе побите і посічене.

Щойно ми відійшли від позицій, у нас за спинами почав торохкотіти кулемет.

Кулеметні черги нам навздогін. Ну нічого, ми живучі.