В ОАЄ загорівся 48-поверховий хмарочос Abbco Tower [ Редактировать ]
У Шарджі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, зайнявся 48-поверховий хмарочос. Щонайменше, 12 людей - з опіками у лікарні.
Рятувальники евакуювали мешканців ще 5 сусідніх будівель. Для гасіння вогню, окрім пожежних команд, задіяли безпілотники. Полум'я локалізували, зараз тривають роботи з охолодження споруди. Чому спалахнуло - з'ясовують.
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