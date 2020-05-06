У Шарджі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, зайнявся 48-поверховий хмарочос. Щонайменше, 12 людей - з опіками у лікарні.

Рятувальники евакуювали мешканців ще 5 сусідніх будівель. Для гасіння вогню, окрім пожежних команд, задіяли безпілотники. Полум'я локалізували, зараз тривають роботи з охолодження споруди. Чому спалахнуло - з'ясовують.