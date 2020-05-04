На Оболони выпал снег (фото) [ Редактировать ]
Снег / Фото: Pixabay
В понедельник, 4 мая, в Киеве, на Оболони выпал снег. Об этом сообщает жительница района на своей странице в Facebook.
Женщина показала фото из окна, в кадре видно, что улица усыпана снегом.
Ранее мы писали о том, что в Африке выпал снег.
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