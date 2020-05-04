В понедельник, 4 мая, в Киеве, на Оболони выпал снег. Об этом сообщает жительница района на своей странице в Facebook.

Женщина показала фото из окна, в кадре видно, что улица усыпана снегом.

Ранее мы писали о том, что в Африке выпал снег.