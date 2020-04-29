На горнолыжном курорте Afriski в Лесото, расположенном на высоте более 3 километров над уровнем моря, выпал снег. Об этом сообщает Stormnews.

Также в ближайшее время снегопады ожидаются и в горах южноафриканских провинций, на границе с которыми находится курорт Afriski.

Пользователи соцсетей делятся удивительными видеороликами с африканским снегом.

Как ранее сообщалось, у побережья Африки пираты захватили украинца. У берегов западноафриканской страны Бенин пираты напали на судно Tommi Ritscher под флагом Португалии. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении.