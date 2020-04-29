В Африке выпал снег(видео) [ Редактировать ]
На горнолыжном курорте Afriski в Лесото, расположенном на высоте более 3 километров над уровнем моря, выпал снег. Об этом сообщает Stormnews.
Также в ближайшее время снегопады ожидаются и в горах южноафриканских провинций, на границе с которыми находится курорт Afriski.
Пользователи соцсетей делятся удивительными видеороликами с африканским снегом.
Как ранее сообщалось, у побережья Африки пираты захватили украинца. У берегов западноафриканской страны Бенин пираты напали на судно Tommi Ritscher под флагом Португалии. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении.
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