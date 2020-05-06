Весенние заморозки в Украине могут привезти к потере 15-25% урожая сельхозкультур. Об этом предупреждает директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк.

По словам ученого, этот год также не является типичным, особенно для озимых культур, поскольку метеорологической зимы в этом году практически не было.

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – нанесен определенный ущерб, но не смертельный... Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции, не привыкшие к нашим условиям, тоже сейчас не в лучшей форме", - рассказал Семеняк.

Урожай будет зависеть от морозостойкости сортов культур и технологий, которые используют аграрии. Большинство сортов, а это процентов на 90 сорта отечественной селекции, особенно в нашем регионе, выдержали эти неблагоприятные условия.

"Поэтому озимая группа обеспечит урожайность не ниже среднего показателя. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к поздней вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, соответственно, недобор урожая может достигать 15-25 процентов", - сказал ученый.

Как сообщали раньше "Подробности", в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии потеряют около 15 миллионов тонн зерна.