В четверг, 7 мая, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медработников. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Депутаты поддержали законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.

В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.

Выплаты семье медработника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу.