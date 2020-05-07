Страхование медиков: комитет Рады одобрил закон [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медработников. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.
Депутаты поддержали законопроект № 3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.
Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.
В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тысяч гривен.
Выплаты семье медработника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен.
Ранее мы писали о том, что Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу.
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