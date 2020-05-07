Азербайджан предлагает провести сессию ООН по борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости провести сессию Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы обсудить вопрос объединения усилий международного сообщества для борьбы с коронавирусом. Об этом передает "РБК-Украина".
При этом Алиев добавил, что Азербайджан предпринял и другие усилия для борьбы с COVID-19 в мировом масштабе.
"Мы выделили 5 млн долларов Всемирной организации здравоохранения для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам Движения. Это второй наш донорский взнос. Ранее, в марте, мы также выделяли 5 млн долларов ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией", - заявил он.
Ранее мы писали, что Эстония готовится ко второй волне коронавируса.
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