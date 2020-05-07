Українські медики обурені результатами скандальної медреформи [ Редактировать ]
Західний досвід точно став би у пригоді й українській медицині загалом. Бо поки що в нас - суцільні протести лікарів. Медики вкрай не задоволені другим етапом реформи. У столиці працівники лікарні швидкої допомоги вийшли на акцію, коли отримали зарплату… урізану вдвічі.
3688 грн 78 коп. 1900 прийшов аванс. Приблизно на 40-50 відсотків зарплата зменшилася.
6 тисяч замість 12 - таку зарплату нарахували одному з лікарів, який 20 років працює у шпиталі швидкої медичної допомоги Києва. Майже на половину зменшили виплати всьому колективу медзакладу. Тому і влаштували акцію протесту біля власної лікарні.
Віталій Черкашин, лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:
Информация, которая анонсировалась в средствах массовой информации, говорят о том, что мы получаем просто огромные суммы: 50 тысяч - врачи, 30 тысяч - сестры, 20 тысяч санитарки. Но такого нет. Мы спрашиваем с тех, кто регулирует эту реформу: что нам делать дальше? Как нам дальше работать? Как дальше кормить свои семьи?
За словами лікарів, значне зменшення виплат - наслідок другого етапу медреформи, що стартував 1 квітня. Згідно з ним, шпиталі перейшли на іншу систему фінансування. Суми залежать від умов контракту, який заклад підписує з Національною службою здоров'я. В іншому разі - гроші має шукати місцева влада.
Віталій Черкашин, лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:
Мы хотим продолжать оказывать ту же помощь, которую мы оказываем. Мы хотим, чтобы реформа не уничтожила ни нашу больницу, ни другие такие же. И таких же, как мы. Мы хотим продолжать работать, не смотря на все, что происходит вокруг.
Фінансовий дефіцит у майже тисячі лікарень - такий результат державного аудиту. За даними МОЗ, через нестачу коштів, деякі медзаклади планують масові скорочення, що, вочевидь, вплине на якість лікування. Один недофінансований мільйон гривень - це звільнення 15 працівників. У міністерстві працюють над удосконаленням медреформи. Хоча про конкретні зміни чиновники не говорять.
Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я:
В число таких недофінансованих лікарень входить величезна кількість закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств, які провели теж великий обсяг з трансформації. Натомість, отримують знижене фінансування. Отже, це є велика спільна робота над помилками.
А поки у Мінохоронздоров'я триває робота над помилками - області самотужки змушені шукати гроші на медицину. Зокрема, до 50 відсотків фінансування проти минулого року неодоотримала низка обласних дитячих лікарень. Одна з них - у Кропивницькому: мінус 15 мільйонів.
Катастрофічна ситуація із забезпеченням спеціалізованих медичних закладів третього рівня у Вінницькій області: нестача - 220 мільйонів гривень. Урізали фінансування госпісам, госпіталям для ветеранів і закладам паліативної медицини.
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