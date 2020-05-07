Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили после того, как официально стало известно о его назначении главой Исполнительного комитета реформ, опубликовал фото с вином. Соответствующую публикацию он сделал в своем Facebook.

"Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам", - написал он.





Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ.