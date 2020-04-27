Китайские медики смогли обнаружить частицы коронавируса в воздухе больниц в Ухане.

Об этом сообщает Nature.

По информации, следы РНК инфекции были выявлены в пробах воздуха из медицинских центров города, что может указывать на новый способ передачи болезни от человека к человеку.

"Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой еще один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, исследователи считают, что таким способом могло заразиться большее количество людей, чем от нескольких иных путей ранее известных медикам.

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