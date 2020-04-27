Выявлен новый путь "бесконтактной" передачи коронаврусной инфекции [ Редактировать ]
Китайские медики смогли обнаружить частицы коронавируса в воздухе больниц в Ухане.
Об этом сообщает Nature.
По информации, следы РНК инфекции были выявлены в пробах воздуха из медицинских центров города, что может указывать на новый способ передачи болезни от человека к человеку.
"Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой еще один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, исследователи считают, что таким способом могло заразиться большее количество людей, чем от нескольких иных путей ранее известных медикам.
Читайте также. на 27 апреля в мире заражены коронавирусом более 3 миллионов человек. От COVID-19 погибли уже более 200 тысяч человек.
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