72-летний Арнольд Шварценеггер шокировал потрясающей растяжкой (видео) [ Редактировать ]
Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер шокировал своих поклонников потрясающей физической формой и гибкостью. В своем Instagram бывший "Мистер Олимпия" выложил видео с комментарием "Гибкость важна, как и прокачка".
72-летняя звезда Голливуда... уселся на шпагат прямо на кухонном столе. С сигарой во рту Шварценеггер пыхтит, краснеет и тянется к носкам. Железный Арни изо всех сил делает вид, что упражнение ему дается очень тяжело.
После этого актер кладет руки на пояс и отходит от стола (с бутафорскими ногами), приговаривая: "Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой".
Стоит сказать, что на самоизоляции из-за пандемии коронавируса бывший культурист выкладывает в Instagram оптимистичные и мотивирующие ролики, чем завоевал немалую армию подписчиков.
Напомним, что недавно Арнольд Шварценеггер выставил на благотворительный аукцион реквизит из культовых фильмов со своим участием. Вырученные от продажи деньги он перевел организациям, которые занимаются зашитой природы и вопросами экологии.
Flexibility is as important as the pump.
Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)
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