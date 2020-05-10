Стати безробітними можуть і працівники вагоноремонтного заводу на Харківщині. І карантин тут ні до чого. Підприємство систематично знищують уже півтора року. І роблять це навмисно, - упевнені робітники. І просять уряд втрутитися.

Вони не згодні з новим планом оптимізації на заводі, згідно з яким частину людей можуть скоротити. Більше в наступному матеріалі.

Співробітники Панютинського вагоноремонтного заводу почали бити на сполох ще в лютому. Величезне підприємство, яке займалося ремонтом і виготовленням товарних вагонів, напіввагонів та зерновозів для "Укрзалізниці", останнім часом простоює. Люди почали звільнятися, втім, у маленькому містечку іншої роботи - немає.

Максим Калашнік, слюсар Панютинського вагоноремонтного заводу:

Стоим мы с ноября месяца 2018 года, платится минималка, просвета нет. Уже ж мочи нету. Двоих детей содержать тяжело. За квартиру платить нечем.

Раніше підприємство могло заробляти прокатом виготовлених вагонів. Зараз розпоряджатися цими коштами завод права не має. А "Укрзалізниця", якій підпорядкований Панютинський вагоноремонтний, замовлень не дає.

Олександр Семененко, робітник Панютинського вагоноремонтного заводу:

От по прошлому році прибуток від прокату вагонів по "Укрзалізниці", було мільярд 900 мільйонів. Ми тільки получили бумажечку на підприємство, що це такий достаток принесли наші вагони.

Довгий час на заводі не було навіть директора. Після призначення керівника наприкінці лютого, люди чекали на покращення. Та нового очільника підприємства, який намагається вивести завод з простою, в "Укрзалізниці" не чують.

Валентина Левченко, голова профспілкової організації Панютинського вагоноремонтного заводу:

ВБЦ-1 стоїть, і ковальсько-механічний стоїть. Бо ковальсько-механічний вони в основному вони роблять запасні частини для виготовлення нових напіввагонів, а ми їх зараз взагалі не будуємо. Колектив просить дайте роботу.

Чиновники Харківської обласної адміністрації обіцяли заводу допомогти. Та натомість працівники отримали нове повідомлення: з 1 липня їх переводять на 4-денний робочий тиждень. Це означає, що і так мізерна зарплата зменшиться ще. Днями народний депутат Юлія Світлична попросила втрутитися в ситуацію прем'єр-міністра.

Сьогодні колектив заводу написав листа президенту країни. У документі йдеться, що оптимізація, яку пропонує Укрзалізниця, зводиться до того, що підприємство практично перестане ремонтувати вагони, а стане здебільшого переробляти їх на металобрухт. І таким чином, як пишуть співробітники, перетвориться на "контору із заготівлі металобрухту". Подібна оптимізація, кажуть на заводі, на папері збільшить формальні доходи "Укрзалізниці". Натомість остаточно знищить велике підприємство.