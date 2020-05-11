Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 66 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, снова увеличилось. Еще в 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших:

32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

две девочки - 1 и 3 года;

29 мужчин от 28 до 84 лет;

трое мальчиков - 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. По количеству новых выявленных случаев COVID-19 лидирует Оболонский (+13 человек), Дарницкий (+12) и Деснянский (+8) районы.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, мифы. Но ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне даты, когда мы собираемся ослабить ограничительные меры. И если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин. Соблюдайте правила безопасности!" - призвал Кличко.

Как сообщали "Подробности", в Украине по состоянию на 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 408 - летальных.