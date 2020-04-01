Искусственный интеллект научили с точностью до 97% преобразовать поток мыслей в текст.

Об этом сообщает Nature Neuroscience.

По информации, ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, в ходе которого записали электрические импульсы мозга у больных с эпилепсией.

Отмечается, что пациентов просили прочитать предложения в слух несколько раз и через установленные в мозг электроды записали активность их разума.

Искусственный интеллект смог "считать" предложения из мозга и воспроизвести их на текст с 97% точностью.

Известно, что для анализа нейросеть анализировала движение рта добровольца, а также гласные и согласные звуки.

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