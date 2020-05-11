Матчи Английской премьер-лиги планируется возобновить 12 июня. В понедельник, 11 мая, должна пройти видеоконференция Премьер-лиги, на которой будут обсуждать возобновление сезона, сообщает The Telegraph.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 13 мая в стране начнут смягчать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Британцам разрешат заниматься спортом на улице, снова станут возможными поездки на автомобиле по стране. По последним данным, в Соединенном Королевстве коронавирусом заразились 220,5 тыс. человек, умерли почти 32 тыс.

Напомним, что футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех европейских странах, кроме Беларуси. Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона.

Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Продолжить сезон футбольным клубам также разрешили власти Чехии и Португалии. Предполагается, что игры там начнутся в конце мая.