Стала известна дата возобновления Чемпионата Англии по футболу [ Редактировать ]
Матчи Английской премьер-лиги планируется возобновить 12 июня. В понедельник, 11 мая, должна пройти видеоконференция Премьер-лиги, на которой будут обсуждать возобновление сезона, сообщает The Telegraph.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 13 мая в стране начнут смягчать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Британцам разрешат заниматься спортом на улице, снова станут возможными поездки на автомобиле по стране. По последним данным, в Соединенном Королевстве коронавирусом заразились 220,5 тыс. человек, умерли почти 32 тыс.
Напомним, что футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех европейских странах, кроме Беларуси. Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона.
Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Продолжить сезон футбольным клубам также разрешили власти Чехии и Португалии. Предполагается, что игры там начнутся в конце мая.
по теме
Без рукопожатий и плевков: возобновился еще один футбольный чемпионат (видео)
Футбольные чемпионаты из-за пандемии были прерваны во всех европейских странах, кроме Беларуси. Франция и Нидерланды уже заявили об окончательной отмене сезона. Бундеслига будет первым из европейских чемпионатов, который возобновится после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Немецкая Бундеслига возобновляет сезон: когда смотреть матчи
Игры должны будут проходить без зрителей и с соблюдением строгих мер безопасности. Дату возобновления сезона Немецкий футбольный союз (DFL) может выбрать самостоятельно.
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран из-за коронавируса
Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта. На тот момент было сыграно 28 туров из 38. Клуб "ПСЖ" занимал первое место в турнирной таблице, опережая шедший вторым "Марсель" на 12 очков.
Борис Джонсон закликав британців дотримуватися карантину
Британський прем'єр-міністр повернувся до роботи. Місяць тому Борис Джонсон захворів на COVID-19. І лише зараз повністю одужав
Борис Джонсон повернувся до роботи після перемоги над коронавірусом
Британський прем'єр-міністр повернувся до роботи. Місяць тому Борис Джонсон захворів на COVID-19. І лише зараз повністю одужав