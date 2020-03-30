Прем'єр-лігу Англії дограватимуть в ізоляційних таборах - ЗМІ [ Редактировать ]
В Англії можуть дограти футбольний сезон в ізоляційних таборах, якщо епідемія коронавірусу не вщухне. Про це повідомляє британське видання The Independence.
За інформацією видання, таку можливість розглядають, оскільки у прем'єр-ліги серйозні контракти з тамтешнім телебаченням. За планом, футбольні команди будуть догравати.
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