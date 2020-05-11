Стало известно, что украинские атомные электростанции существенно сократили выработку энергии. Об этом сообщается в данных госпредприятия "Укрэнерго", передает "РБК-Украина".

В частности, мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, а это составляет 53% от общей установленной мощности АЭС. Подчеркивается, что в последние пять лет это самая низкая мощность АЭС на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

При этом по состоянию на понедельник 11 мая 2020 года мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс МВт.

Также отмечается, что падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии коронавирусной болезни.

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