Известный американский актер Джерри Стиллер умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его родной сын, голливудский актер Бэн Стиллер, пишет Clutch.

"Мне грустно сообщать, что мой отец, Джерри Стиллер, ушел из жизни в результате естественной смерти. Он был замечательным папой, дедушкой и самым преданным мужем Энн около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа", - написал Бэн в своем микроблоге.

Джерри Стиллер больше всего запомнился зрителям по роли Фрэнка Констанци в сериале "Сайнфелд".

Бену также довелось работать со своим звездным отцом на одной съемочной площадке. Вместе они снялись в проектах "Образцовый самец" и "Девушка моих кошмаров".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Миллионера из трущоб" и "Жизни Пи".