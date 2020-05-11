Умер популярный американский актер [ Редактировать ]
Известный американский актер Джерри Стиллер умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его родной сын, голливудский актер Бэн Стиллер, пишет Clutch.
"Мне грустно сообщать, что мой отец, Джерри Стиллер, ушел из жизни в результате естественной смерти. Он был замечательным папой, дедушкой и самым преданным мужем Энн около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа", - написал Бэн в своем микроблоге.
Джерри Стиллер больше всего запомнился зрителям по роли Фрэнка Констанци в сериале "Сайнфелд".
Бену также довелось работать со своим звездным отцом на одной съемочной площадке. Вместе они снялись в проектах "Образцовый самец" и "Девушка моих кошмаров".
Ранее сообщалось, что умер актер из "Миллионера из трущоб" и "Жизни Пи".
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