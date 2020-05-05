Актер из "Игры престолов" дебютирует в профессиональном боксе [ Редактировать ]
Исландский актер Хафтор Бйорнссон, который играл Грегора Клигана (Гору) в "Игре престолов", в сентябре 2021 года дебютирует в профессиональном боксе.
Об этом сообщил сам актер в Instagram.
Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл по прозвищу Зверь.
"Это официально. Сентябрь 2021, Лас-Вегас, штат Невада. Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою.
Я не могу дождаться, когда моя семья будет в ринг-сайде. Я иду за тобой", - заявил Бйорнссон.
It’s official. September 2021 in Las Vegas Nevada, the Mountain vs the Beast. The next year and a half of my career will be solely dedicated towards this fight. I can’t wait to have my family ringside as I throw down. I’m coming for you @eddiehallwsm 🥊🏆 @reignbodyfuel @coresportsworld #WhoWillReign
Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)
Ранее сообщалось, что Гора из "Игры престолов" установил новый мировой рекорд.
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