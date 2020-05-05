Исландский актер Хафтор Бйорнссон, который играл Грегора Клигана (Гору) в "Игре престолов", в сентябре 2021 года дебютирует в профессиональном боксе.

Об этом сообщил сам актер в Instagram.

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Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл по прозвищу Зверь.

"Это официально. Сентябрь 2021, Лас-Вегас, штат Невада. Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою.

Я не могу дождаться, когда моя семья будет в ринг-сайде. Я иду за тобой", - заявил Бйорнссон.

Ранее сообщалось, что Гора из "Игры престолов" установил новый мировой рекорд.