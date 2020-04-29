Индийский актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Миллионер из трущоб", "Мир Юрского периода" и "Жизнь Пи", умер на 54-м году жизни в одной из клиник Мумбаи. Во вторник, 28 апреля, он был госпитализирован с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Variety.

В 2018 году у Кхана была обнаружена нейроэндокринная опухоль в кишечнике, способная дать метастазы в ткани других органов. После продолжительного лечения в Лондоне актер выздоровел и продолжил сниматься в кино. Одной из его последних работ стала комедия "Английский на среднем уровне" режиссера Хоми Ададжаниа.

Ирфан Кхан был одним из немногих индийских актеров, сочетающих успешную карьеру в Болливуде с выдающимися проектами в Голливуде.

Ирфан Кхан дебютировал в кино в 1988 году, снявшись в комедии Миры Наир "Салам, Бомбей". Всемирную известность ему принесла главная роль в фильме "Воин" Азифа Кападиа, вышедшем в 2001 году. В 2011 году актер получил национальную премию Индии за лучшую мужскую роль в фильме Дхулиа "Паан Сингх Томар". Он сыграл солдата, ставшего бандитом.

На международном уровне Кхан известен по фильмам "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Мир Юрского периода", "Новый человек-паук", "Инферно", "Ланчбокс" и "Тезки".