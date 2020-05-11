Национальный банк Украины установил на вторник, 12 мая, курс доллара на уровне 26,82 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар почти не изменился.

Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 26,8196 гривен за 1 доллар (+0,0011 грн). При этом курс доллара на 8 мая составлял 26,8185 гривен за 1 доллар.

Евро подорожал на 18 коп. и составил 29,09 грн.

Официальный курс евро на 12 мая установлен на таком уровне: 29,0966 гривен за евро (+0,1849 грн). При этом курс евро на 8 мая составлял 28,9117 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.