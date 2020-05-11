Цими вихідними весь світ вшановував пам'ять полеглих у Другій світовій війні. 8 травня в Європі, 9 - на пострадянському просторі. Та суть однакова: 75 років тому настав кінець кривавій бійні та нацистській диктатурі. Як у карантинних умовах відзначили перемогу в Європі й Україні - подивімося.

Скромні церемонії, душевні привітання. День Пам'яті британці святкують у родинному колі. Бо масові зібрання заборонені. Та віддати шану ветеранам - не забувають.

Расті Воман, ветеран Другої світової війни:

Ніколи не забуду цей день. Вдячний вам за все, що робите, дякую, що теж не забуваєте. Спасибі!

По всьому Сполученому Королівстві немає гучних парадів. Лише хвилина мовчання. Звернення королеви о 9 вечора. Рівно 75 років тому у цей самий час із перемогою британців вітав її батько - король Георг шостий.

Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:

Багато людей віддали життя на цій жахливій війні. Вони билися, щоб ми жили в мирі. Вони гинули, аби ми знали, що таке свобода і вільний світ. Покоління, яке пройшло через пекло війни, знає: вшанувати, тих, хто не повернувся - значить не допустити, аби все повторилося.

У Парижі церемонія відбулася біля Тріумфальної арки. Це місце пам'яті для кожного француза. Еммануель Макрон поклав квіти до могили невідомого солдата і запалив вічний вогонь. Біля нього тільки військові й кілька урядовців.

Для німців 8 травня - непроста дата. Тут ніколи не влаштовують пишних урочистостей. А цього року і поготів. Та зараз Берлін уперше оголосив у цей день державне свято - вихідний. Ультраправі виступили проти - називають 8 травня днем капітуляції. Та для переважної більшості німців - це символ повалення нацизму.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:

8 травня 1945 стало для нас Днем визволення, навіть якщо тоді чимало людей до кінця цього не усвідомлювали.

Пам'ять загиблих німецькі політики вшанували в Ноє Вахе у Німеччині це головний меморіал жертвам війни. І схожі церемонії відбулися по всій Європі покладання квітів, промови на порожніх площах. Єдиний парад, попри всі застереження ВООЗ, відгримів у Мінську. 9 травня у звичний для країн колишнього Союзу День Перемоги.

Три тисячі військових, півтори сотні одиниць бойової техніки. І тисячі глядачів. Хоча цього року людей менше, ніж зазвичай. І ветеранів на свято не привезли, Лукашенко порадив їм залишися вдома. Хоча коронавірусу він не визнає. Тому про скасування параду навіть не думав.

В Україні урочисті заходи відбулися з урахуванням карантину. Без параду. Президент Володимир Зеленський вшанував полеглих хвилиною мовчання, і поклав квіти у парку Вічної Слави.

А пізніше у багатьох містах країни влаштували пам'ятні автопробіги. Зокрема, й у Києві. Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" проїхали вулицями на ретроавтомобілях. Та віддали шану загиблим, відвідавши всі столичні пам'ятники, встановлені на честь переможців у Другій світовій війни.