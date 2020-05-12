Разрыв сосудов, поражение сердца и шок : как коронавирус проявляется у детей [ Редактировать ]
В Нью-Йорке от нетипичного коронавируса умирают дети. Уже трое детей, ставшие жертвами новой болезни - умерли. Именно у детей фиксируют нетипичную для COVID-19 болезнь со странными симптомами и ужасающе быстрым темпом. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо в Twitter, передает "Голос Америки".
"Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это, в свою очередь, - угрожающая жизни бактериальная инфекция, которая, если ее не лечить, может вызвать серьезное поражение кожи и органов. И это не является нормальным. Случаи Covid обычно имеют респираторный характер", - заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки. Симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста, они развились от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.
"Иногда это воспаление в сердце. Возможно, похожие случаи поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID, потому что они не похожи на коронавирус", — добавил губернатор.
Эндрю Куомо призвал родителей быть очень бдительными и обращаться в больницу, если у детей свыше 5 дней лихорадка, у младенцев - затрудненное кормление, сильная боль в животе, диарея или рвота, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием.
Синдром токсического шока у детей/Фото: peoples
Стоит отметить, что в Нью-Йорке из-за токсического шока уже умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток, еще 85 новых случаев пока расследуют.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США есть сомнения по поводу происхождения кооронавируса.
Как мы ранее сообщали, в США коронавирус выявили у более миллиона человек.
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