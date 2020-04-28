В США коронавирус выявили у более миллиона человек [ Редактировать ]
Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысило 1 миллион. Об этом сообщается в данных университета Джона Хопкинса.
По состоянию на 21:00 28 апреля, коронавирус в США подтвердили у 1 002 498 человек. За сутки инфицировались почти 12 тыс. граждан.
Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк - 300 тыс. человек. Еще почти 114 тыс. пациентов с COVID-19 в Нью-Джерси. На третьем месте штат Массачусетс. Там подтверждено 56,5 тыс. случаев коронавируса.
Также Штаты находятся на первом месте в мире по числу смертельных исходов вследствие осложнений, вызванных COVID-19. За последние 24 часа умерли больше тысячи человек Всего от вируса погибло 57,8 тыс. американцев. Почти половина смертей зарегистрирована в штате Нью-Йорк. Еще около 140 тыс. граждан излечились от инфекции.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.
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