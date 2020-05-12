На среду, 13 мая Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 29,0843 гривен за евро (-0,0123 грн). При этом курс евро на 12 мая составляет 29,0966 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.