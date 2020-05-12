Курс валют на 13 мая [ Редактировать ]
На среду, 13 мая Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 29,0843 гривен за евро (-0,0123 грн). При этом курс евро на 12 мая составляет 29,0966 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
по теме
Курсы валют на выходные
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2020 года установил официальный курс валют
Курс валют на 30 апреля
На четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Курс валют на 28 апреля
На вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Курс валют на выходные 25-26 апреля
В пятницу, 24 апреля, Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на выходные дни, 25-26 апреля
Курс валют на 24 апреля
На пятницу, 23 апреля, Национальный банк Украины установил курс основных валют