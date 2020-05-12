Піщана буря на Прикарпатті. Потужний піщаний вихор зняли водії на автодорозі між містами Городенка та Коломия. Потужний вітер піднімає з полів хмари пилу, на дорогах мінімальна видимість. Через це трапилося кілька ДТП.

Сильні вітри на Івано-Франківщині бушують ще від вчора. В області оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують дощі та град. А завтра - заморозки від нуля до мінус п'яти.