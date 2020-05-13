Испытывают в песочнице: в США построили луноход на пробках от бутылок (видео) [ Редактировать ]
В США для NASA построили луноход на пробках от бутылок. Аппарат будут использовать в исследованиях спутника Земли. Об этом сообщает rusjev.net.
Луноход весит всего 1,8 кг и испытывается сейчас в лабораторной песочнице. Финальную проверку полетного прототипа ровера проведут осенью.
"Аэрокосмическое управление США дало добро на сборку полетной версии миниатюрного лунохода Iris, который разрабатывают студенты Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге: аппарат прошел проверку проекта экспертами NASA", - говорится в сообщении.
Iris отправят на Луну верхом на аппарате Peregrine от частной компании Astrobotic, которая пару лет назад победила на конкурсе NASA в категории "лучшая миссия с небольшим бюджетом на доставку 14 полезных нагрузок".
Ранее сообщалось, что в NASA создали первую интерактивную карту Луны.
Также мы писали о том, что на Марсе обнаружили загадочные пещеры.
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