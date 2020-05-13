В США для NASA построили луноход на пробках от бутылок. Аппарат будут использовать в исследованиях спутника Земли. Об этом сообщает rusjev.net.

Луноход весит всего 1,8 кг и испытывается сейчас в лабораторной песочнице. Финальную проверку полетного прототипа ровера проведут осенью.

"Аэрокосмическое управление США дало добро на сборку полетной версии миниатюрного лунохода Iris, который разрабатывают студенты Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге: аппарат прошел проверку проекта экспертами NASA", - говорится в сообщении.

Iris отправят на Луну верхом на аппарате Peregrine от частной компании Astrobotic, которая пару лет назад победила на конкурсе NASA в категории "лучшая миссия с небольшим бюджетом на доставку 14 полезных нагрузок".

Ранее сообщалось, что в NASA создали первую интерактивную карту Луны.

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