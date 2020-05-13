Депутат предложил стать рефери в бое Усика [ Редактировать ]
Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутата Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк предложил судить возможный поединок боксера Александра Усика с борцом Богданом Грицаем. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую. P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено.
Напомним, ранее Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца". Спортсменов поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые совершили антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.
Ранее, Владимир Кличко заявил о готовности тренировать Усика. Кличко-младший будет готовить Усика к бою с Чисорой.
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